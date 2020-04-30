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Правительство РФ направит 30 млрд рублей на защиту прав обманутых дольщиков

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Правительство РФ направит 30 млрд рублей на защиту прав обманутых дольщиков

Москва, 30 апреля. Правительство РФ направит 30 миллиардов рублей на защиту прав обманутых дольщиков. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе вступительной речи на заседании кабмина.

«Еще 30 миллиардов рублей направим на решение проблем обманутых дольщиков. С помощью этих средств Фонд защиты прав дольщиков достроит уже существующие проблемные объекты и восстановит права как минимум 10 тысяч граждан», — подчеркнул глава правительства.

Также Мишустин сообщил, что по поручению президента РФ Владимира Путина еще 12 миллиардов рублей кабмин выделит на поддержку застройщиков. Эти деньги получит ключевая в этой сфере некоммерческая организация АО «ДОМ.РФ», которая, в свою очередь, компенсирует недополученные доходы банкам, снизившим ставки по кредитам для строительных компаний до ключевой ставки Центробанка.

«Нам важно, чтобы они достроили дома, и люди получили ключи от своих квартир в срок», — отметил премьер-министр, говоря о застройщиках.

Ранее член комитета Госдумы по контролю и регламенту Алексей Кобилев рассказал, что депутаты нижней палаты парламента намерены внести поправки в действующее законодательство, чтобы защитить права покупателей апартаментов и других нежилых помещений. Инициатива позволит защитить права тех, кто приобрел апартаменты, в случае банкротства застройщика, пишет «Парламентская газета».

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Источник: Официальный сайт правительства РФ
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