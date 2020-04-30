Российские военные провели дезинфекцию авиабазы «Хмеймим» в Сирии

Дамаск, 30 апреля. Российские военные провели дезинфекцию на авиабазе «Хмеймим» в Сирии, об этом сообщил начальник войск РХБ защиты группировки войск Вооруженных сил РФ в САР полковник Валерий Мартынов.

По словам Мартынова, на авиабазе была проведена обработка различных объектов, мест проживания, самолетов, автомобилей и дорожных покрытий. Обработка позволит не допустить распространения и развития коронавируса.

Полковник отметил, что в арсенале сводного отряда есть авторазливочные станции, а также химическая и биологическая лаборатории для проведения тестов. Начальник медицинской службы группировки войск подполковник медицинской службы Чермен Меликов рассказал, что проводятся два вида анализов — экспресс-тестирование и ПЦР-диагностика.

Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии сообщил, что в сирийской провинции Идлиб был зафиксирован обстрел населенного пункта Хантутин. За последние сутки представителями ЦПВС была осмотрена территория в провинциях Хасака и Алеппо. Кроме того, силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование в районе аэродрома «Метрас».