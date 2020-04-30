Выстрел в сердце: как полиция Турции убила сирийского подростка в Адане

В турецком городе Адана 28 апреля полицейский выстрелом в сердце убил 18-летнего сирийского беженца Али аль-Хамдана. По словам правоохранителя, молодой человек пытался скрыться от него во время проверки документов, не следовал требованию остановиться. Администрация губернатора провинции назвала случившееся «несчастным случаем» и заступилась за полицейского. Согласно показаниям самого защитника правопорядка, он лишь пытался догнать подростка, но споткнулся, во время падения случайно нажал на курок и попал в сирийца. Проправительственные СМИ и вовсе написали о том, что беженец был ранен в ногу.

Telegram-канал «Стамбульский волк» попытался разобраться в том, как умер молодой сириец и как часто происходят подобные «несчастные случаи» в Турции.

Выстрел в сердце, а не в ногу

Информационные агентства, близкие к правительству, сразу же поспешили смягчить происшествие, написав, что сирийский беженец получил ранение в ногу и скончался от этого в больнице. Однако в Сети появилось видео, на котором видно, что Хамдан лежит на земле с ранением в области груди и истекает кровью.

Ceylan Önkol ve Uğur Kaymaz örneklerinin artık yaşanmadığı,



9 yaşındaki Cemile Çağırga’nın bedeninin buzdolaplarında günlerce bekletilmediği,



17 yaşında savaştan kaçan çocukların sokak ortasında öldürülmediği bir ülkede #Yasamakİstiyoruz #AliyiÖldürenlerNerede pic.twitter.com/phM43BRe2K — Ayşe Sürücü (@AyseSurucuUrfa) April 28, 2020

«За мальчиком побежала полиция, он не стал останавливаться, и ему выстрелили в сердце», — сообщает за кадром женский голос.

Где убийца Али?

После того, как в соцсетях поднялась волна в связи с убийством подростка под хештегом #AliyiÖldürenlerNerede («Где убийца Али?»), администрация губернатора Аданы сделала заявление: Хамдан не последовал требованию полицейских остановиться и был случайно ранен, в результате чего и скончался в больнице.

«Произошел несчастный случай. Cотрудник полиции был освобожден от должности, и в отношении него начато административное расследование», — говорилось в заявлении администрации губернатора.

Страх перед полицией

Родственники сирийца рассказали турецким СМИ, что Али Хамдан бежал из сирийского Алеппо с семьей семь лет назад и работал в Адане в швейной мастерской.

«Али опасался штрафов за свой возраст и потому не хотел попадаться на глаза полицейским», — рассказал Хасан, близкий родственник убитого.

Дело в том, что в Турции с эпидемией коронавируса был введен комендантский час для лиц младше 20 лет и тех, кто старше 65.

Случайный выстрел на три метра

После того, как видео с телом Хамдана попало в соцсети, прокуратура Аданы выдала ордер на арест полицейского, застрелившего сирийского подростка. Правоохранителя задержали, и в тот же день по решению суда он был арестован.

В своих показаниях, которые оказались в распоряжении газеты Cumhuriyet («Джумхуриет»), полицейский утверждает, что сделал это случайно.

«В 12.00 я заметил двух молодых людей, они мне показались подозрительными. Я решил проверить их документы. Мальчик начал бежать. Я несколько раз приказал ему остановиться. Во время погони за ним я подготовил пистолет, так как зашел во дворы, которые были небезопасными. Я был усталым, споткнулся и упал. Я не намеревался стрелять в молодого человека. И я не видел его перед собой. Было много людей. Я не помню, повернулся ли он в мою сторону. Оружие выстрелило случайно. Между нами было 30 метров», — заявил страж порядка.

Между тем, согласно результатам вскрытия, стало известно, что огнестрельное ранение в сердце сирийский беженец получил на расстоянии трех метров.

Другие случаи убийств

Это не первый случай убийства молодых людей в Турции. За последние несколько лет в стране было убито большое количество людей от рук полицейских. Вот лишь некоторые имена погибших в стычках с турецкой полицией:

Дилек Доган в 2015-м году получила ранение во время полицейского рейда в Стамбуле и умерла в больнице. В квартиру 25-летней девушки пришли полицейские в рамках операции в отношении членов запрещенной левой организации. Во время обыска полицейский выстрелил в Дилек, от полученного ранения она умерла в больнице. Утверждалось, что Дилек якобы пыталась выхватить оружие полицейского. Но в Сети появились видео, где, согласно диалогу, произошла ссора: Дилек требовала от полицейских надеть бахилы перед обыском. Правоохранитель, убивший Дилек, получил срок, но не сидел в тюрьме.

17-летний Ферит Или был ранен летом в 2016 году за то, что не последовал приказу полицейского остановиться. Он умер от полученных ран в больнице. Полицейские утверждали, что стреляли не в молодого человека, а в воздух.

В начале 2017 года в Стамбуле 16-летний старшеклассник Омер Барыш Топкара был задержан полицейским. Подросток попытался убежать, однако через 150 метров, будучи в наручниках, остановился. Полицейский направил пистолет на молодого человека, ударил его и выстрелил в голову. Все это было зафиксировано камерами наружного наблюдения. Полицейский получил девять лет, но был освобожден спустя семь месяцев после инцидента.

21 марта 2017 года в Диярбакыре у рамок металлоискателей, установленных у входа на площадь, где проходили празднования Навруза, полицейскими был ранен студент Кемаль Куркут. Молодой человек скончался в больнице. Губернатор сделал заявление, в котором утверждал, что Куркут был смертником с бомбой, однако в СМИ позже появились фотографии, на которых видно, что молодой человек был по пояс голый и без чего-либо, что напоминает бомбу. Убийца Куркута до сих пор находится на свободе.

Также из недавних инцидентов: 20-летний Реджеп Ханташ был застрелен полицией в 2019 году в Диярбакыре, в городском парке. Полиция утверждает, что выстрел был произведен, так как Ханташ не последовал приказу остановиться. В его теле было найдено четыре пули. Между тем брат убитого рассказал, что Ханташ до выстрелов полицейского сидел с другом и не двигался. По его же словам, полицейские признались, что убили молодого человека по ошибке.

В городе Самсун в конце 2019 года 17-летний Яшар Альперен Саваш пытался скрыться от полицейского, так как управлял автомобилем, не имея водительских прав. Он был застрелен из пистолета помощника комиссара полиции. Власти официально заявили, что «Саваш получил ранение в голову в результате попадания пули после случайного выстрела из пистолета». Молодой человек умер спустя почти месяц, находясь на лечении в больнице.

Чувство безнаказанности

К сожалению, трагическая гибель молодого сирийского беженца турецкими властями была оценена как «несчастный случай». Однако, судя по произошедшему, нельзя сказать, что убийство было совершено случайно. По мнению главы Ассоциации по правам человека Озтюрка Тюркдогана, именно подобное поведение властей дает правоохранителям чувство безнаказанности. Он считает, что полицейские получают карт-бланш на совершение подобных незаконных действий от турецкого правительства.