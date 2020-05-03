Доктор экономических наук покупает московским старикам продукты на карантине

Число волонтеров всероссийской акции #МыВместе приблизилось к отметке в 100 тысяч человек. Россияне охотно стремятся помочь людям старше 65 лет во всех регионах страны и доставляют нуждающимся продукты и лекарства. В ряды добровольцев вступил директор Института экономики и управления промышленными предприятиями НИТУ «МИСиС» Олег Калинский. Вместе с доктором экономических наук на выезд отправилась съемочная группа Федерального агентства новостей. Смотрите наш видеорепортаж.

Пока старики сидят дома и соблюдают режим самоизоляции, профессор Олег Калинский надевает медицинскую маску, перчатки и отправляется в магазин.

«Проверяю срок годности, должен быть хороший запас по дням», — изучает мужчина упаковку с охлажденной индейкой.

Сегодня у волонтера четвертая по счету заявка. Нужно купить и привезти еду 82-летнему москвичу. Кроме Олега, помочь пенсионеру некому. Участник акции #МыВместе старается в точности исполнить его пожелания.

«Не могу найти творог конкретной марки, — говорит Олег корреспонденту ФАН. — Выбора очень много!»

Лимоны, хлеб, яйца, мука, молоко, творог. Продукты питания — самые обычные, однако найти именно то, что хочет пенсионер, не так-то просто. После дюжины приседаний у полок с молочными продуктами, волонтеру улыбается фортуна.

«9% жирности — то, что как раз нужно!» — радостно восклицает он и кладет он в корзину две пачки заявленного творога.

Как ни старался Олег обследовать все отделы, но маринованных огурцов и печенья указанной марки не нашел. Волонтер принимает ответственное решение.

«Все-таки возьму какие-то огурцы, которые тоже неплохие, на мой взгляд, но другой марки. Например, вот эти», — рассуждает мужчина. — Думаю, за это не отругают».

Профессор кафедры экономики, победитель конкурса «Лидеры России 2020» во время карантина, как и большинство, работает из дома. Звонки, дистанционные лекции и переговоры — говорит, свободного времени стало даже меньше. Однако это вовсе не мешает ученому и предпринимателю два раза в неделю тратить несколько часов на доброе дело.

«Главное желание, — объясняет он. — Я имею возможность помогать, исполнять такие заявки, проводить семинары по финансовой грамотности. У меня в подъезде соседи тоже объединились и покупают продукты питания для пожилых людей, которые рядом живут. Надо держаться вместе, помогать друг другу в этот период, потому что иначе, индивидуально, никто не выживает».

Олегу тем временем звонит второй заказчик — помощи ждет пенсионерка из соседнего района.

«Я буду у вас минут через 45-50, сейчас одну заявочку доставлю, и к вам выезжаю», — говорит он по телефону беспокоящейся бабушке.

Пожилая москвичка заказала лекарства, осталось их только забрать в аптеке. У входа волонтера встречает очередь.

«Постоим. Зато на воздухе, — бодрится Олег. — Сейчас свежего воздуха многим не хватает, так что есть свои плюсы».

На кассе мужчина оплачивает покупку и забирает пакет с лекарствами.

«Иногда ходишь по нескольким аптекам, ищешь препарат. Сегодня все произошло все очень быстро!» — сказал он корреспонденту ФАН.

Так же, как Олег, добровольцами акции #МыВместе за полтора месяца стали 97 тысяч человек. Волонтеры не только делают для стариков покупки и выносят мусор. 2800 человек помогают врачам в 130 медучреждениях, в том числе тех, где лечатся пациенты с коронавирусом. 8 тысяч предпринимателей и общественников за свой счет привозят еду, средства индивидуальной защиты, оплачивают сотовую связь и проживание медиков рядом с больницей.

«Сахар в кубиках, груши, килограмм, — волонтер Мила Золотарева принимает по телефону заявку. — Давайте, пожалуйста, уточним ваш адрес, куда необходимо доставить продукты?»

На горячую линию 88002003411 ежедневно поступают сотни звонков. За почти полтора месяца работы акции их число превысило два миллиона.

«Я оформила эту заявку, теперь ее получит волонтер, который будет созваниваться из магазина с заявителем», — сказала корреспонденту ФАН студентка 6 курса Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.

Продукты доставляют бесконтактным способом, после чего пенсионер оплачивает покупку наличными или картой, добавляет Мила. Руководитель центра координации волонтерских штабов помощи людям акции #МыВместе Павел Савчук рассказал корреспонденту ФАН о феномене эпидемии нового коронавируса. По его наблюдениям, в ряды добровольцев вступает все больше россиян, ранее и не помышлявших о волонтерской дкятельности.

«У нас средний возраст волонтера 26-40, это 46%, — отметил председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» корреспонденту ФАН. — Удивляет, что за такой короткий промежуток времени нам удалось создать действенную систему помощи людям в условиях коронавируса. Подобных примеров ни в нашей стране, ни в других, не было и нет».

От магазина до дома москвича Олег Калинский прошелся пешком. В дверях его встречают Виктор Григорьевич с супругой Ниной Матвеевной.

«Здравствуйте. Я поставлю, хорошо?» — говорит волонтер. «Здравствуйте», — улыбается пенсионер и принимает пакеты.

Олег передает старику лекарственный препарат «для сердца», купленный в аптеке. «Заказчиков» переполняют эмоции.

«Я думал, это в сказке только так происходит!» — говорит корреспонденту ФАН Виктор Федотов.

Если бы не акция, говорят супруги, им пришлось бы регулярно выходить на улицуна на свой страх и риск.

«Выходили бы и боялись вообще! На нервах были бы. А сейчас сидим дома, и в полном порядке», — доволен москвич.

Пенсионеры уже месяц живут на то, что привезут волонтеры акции #МыВместе. Заказывают продукты раз в неделю. Нина Федотова хотела было расплатиться по чеку, но волонтер оставил его на кассе.

«Мы обычно по чеку платим, а сейчас с нас не взяли. Он сказал, ничего не надо!» — растерянно сказала она корреспонденту ФАН.

Олег Калинский полнон положительных эмоций. Говорит, пенсионеры попались активные. В свои 82 Виктор Григорьевич, по его мнению, выглядит «красавцем».

«Я ощущаю большой прилив сил, энергии и позитива. Видно, что Виктору Григорьевичу и Нине Матвеевне это было нужно, — говорит он. — Этот заказ был не очень дорогой, чуть больше 1300 рублей. Мне кажется, это не те деньги, которые нужно обсуждать».

Олег Калинский намерен помогать пенсионерам вплоть до самого окончания пандемии. Также волонтер надеется, что после отмены карантина организаторы акции #МыВместе не бросят своих подопечных.

«Реальные доходы населения падают. После окончания этого периода экономика будет вставать на нормальные рельсы, это займет время. Главное не остановиться, потому что, на мой взгляд, нуждающихся не станет меньше, — уверен экономист. — Людям нужны будут и лекарства, и продовольственные, и бытовые товары. Многие другие волонтерские инициативы, безусловно, будут востребованы».

Ранее президент России Владимир Путин назвал гражданским героизмом помощь волонтеров гражданам во время ситуации с коронавирусом. Акцию #МыВместе 21 марта запустили Общероссийский народный фронт, Ассоциация волонтерских центров и Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики».