Ученые назвали опасные заболевания при коронавирусе

Москва, 30 апреля. Британские ученые-инфекционисты определили ряд заболеваний, которые являются смертельно опасными при заражении коронавирусной инфекцией. Исследованием данного вопроса занималась Международная ассоциация по острым респираторным и новым инфекциям. Об этом пишет Daily Mail.

Речь идет о сопутствующих заболеваниях, которые существенно повышают риск летального исхода при заражении опасной коронавирусной инфекцией. Так, ученые выяснили, что проблемы с лишним весом повышают риск смертности при инфекции на 37%. А если человек страдает деменцией, то вероятность смерти увеличивается на 39%. У людей, страдающих болезнями сердца, вероятность печального исхода при коронавирусе увеличивается на 31%.

Также в зону риска попали диабетики — 19%. Столько же случаев летального исхода приходится на тех, у кого были заболевания, связанные с легкими. 15% — это люди, имеющие проблемы с почками, а также 14% — астматики, передает «Царьград».

В материале говорится, что исследование проводилось на основе 17 тысяч случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией. Ученые пришли к выводу, что треть британцев, госпитализированных с опасной инфекцией, умирает.

Почетный консультант в области сердечно-сосудистых и медицинских наук Навид Саттар отметил, что если болезнь поражает здорового человека, то есть все шансы, что его организм успешно справится со стрессом.