Птица сбила американскую ракету во время учений в Польше

Москва, 30 апреля. Войска НАТО проводят учения на полигоне в Польше. Учебным стрельбам американских военнослужащих помешала птица.

Военные альянса отрабатывали поражение бронетехники противника. Экипаж боевой машины пехоты M2A2 Bradley запустил противотанковую ракету, однако цели снаряд не достиг.

В списанный советский танк Т-55, находящийся в полутора километрах от стрелка, была пущена ракета TOW производства США. На подлете к цели с ней столкнулась случайная птица, из-за чего произошел взрыв. Инцидент был запечатлен на тепловизор, передают «Известия».

Птицы часто становятся виновниками различных происшествий в воздухе. В частности, часто к серьезным происшествиям приводят столкновения самолетов и вертолетов с пернатыми, однако ранее были неизвестны случаи уничтожения ими противотанковых ракет.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко призвал НАТО отказаться от проведения военных учений в День Победы. По его словам, реализация активной фазы маневров в день памяти погибших в борьбе с фашизмом неприемлема.