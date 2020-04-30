Птица сбила американскую ракету во время учений в Польше

Москва, 30 апреля. Войска НАТО проводят учения на полигоне в Польше. Учебным стрельбам американских военнослужащих помешала птица.
Военные альянса отрабатывали поражение бронетехники противника. Экипаж боевой машины пехоты M2A2 Bradley запустил противотанковую ракету, однако цели снаряд не достиг.
В списанный советский танк Т-55, находящийся в полутора километрах от стрелка, была пущена ракета TOW производства США. На подлете к цели с ней столкнулась случайная птица, из-за чего произошел взрыв. Инцидент был запечатлен на тепловизор, передают «Известия».
Птицы часто становятся виновниками различных происшествий в воздухе. В частности, часто к серьезным происшествиям приводят столкновения самолетов и вертолетов с пернатыми, однако ранее были неизвестны случаи уничтожения ими противотанковых ракет.
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко призвал НАТО отказаться от проведения военных учений в День Победы. По его словам, реализация активной фазы маневров в день памяти погибших в борьбе с фашизмом неприемлема.
«Нынешняя ситуация показывает абсолютную глупость, по-другому не могу сказать, натовских и других решений, которые были приняты в США по обрыву всех контактов по военной линии», — подчеркнул дипломат, передает «360».