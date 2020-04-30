Смену курса «Академика Черского» назвали подготовкой к броску для достройки «СП — 2»

Москва, 30 апреля. Судно «Академик Черский» сообщило о смене курса на Калининград, оно готовится к броску, заявил независимый эксперт по постсоветскому пространству, политолог Андрей Суздальцев. В эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев объяснил, что «Академик Черский» посетил некоторые порты, где, судя по всему, получил дополнительное оборудование.

«Он готовится к броску. Другого судна для достройки «Северного потока — 2» у нас нет, а арендовать суда зарубежных партнеров из-за санкций невозможно», — подчеркнул он.

Как уточнил эксперт, судно собирает оборудование в разных портах. Суздальцев добавил, что идеальные условия для достройки — это конец лета, когда Балтика спокойна.

«То, что он опять поменял маршрут, говорит о том, что переброска судна заканчивается, наступает последний этап», — подчеркнул Андрей Суздальцев.

Ранее принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое рассматривалось для достройки газопровода «Северный поток — 2», снова сообщило о смене пункта назначения — с Находки на Калининград.

Трубоукладчик покинул Находку в феврале, после чего несколько раз менял курс. Эксперты предполагают, что «Газпром», «дочке» которого принадлежит трубоукладчик, называет различные точки прибытия судна, не указывая Балтийское море, чтобы избежать формальных оснований для введения против «Академика Черского» американских санкций.

Проект российского газопровода предполагает строительство двух ниток газопровода через Балтийское море и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Сенат Конгресса Соединенных Штатов утвердил закон об оборонном бюджете на 2020 год, в котором говорится о введении санкций против «Северного потока — 2».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно говорил, что проект российского газопровода будет реализован, несмотря на американские санкции пишет «Газета.ру».