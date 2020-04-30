Успехи России в гиперзвуковом оружии стали неприятным сюрпризом для США

Создание в США ядерных боезарядов малой мощности и оснащение ими подводных лодок — это шаг, который ведет к большим рискам. Министр обороны РФ Сергей Шойгу противопоставит Вашингтону российский потенциал отражения любой агрессии. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Стереть грань

Соединенные Штаты всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, что в свою очередь ведет к росту угрозы ядерного конфликта. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Мы обратили внимание на опубликованный 24 апреля на сайте госдепа материал, он был посвящен вопросу создания в США ядерных боезарядов малой мощности W76-2 и оснащению ими части баллистических ракет подводных лодок Trident 2. Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на «усиление глобальных угроз», в первую очередь «наращивание ядерного потенциала России и Китая». Как мы уже не раз разъясняли, считаем подобный шаг опасным, мы считаем, что он является таким элементом дестабилизации», — рассказала Захарова.

«Ящик Пандоры»

Как отметил Сергей Простаков, создание в США ядерных боезарядов малой мощности и оснащение ими подводных лодок — это шаг, который ведет к большим рискам. В мире продолжается распространение ядерного оружия, во многом спровоцированное агрессивной политикой самого Вашингтона.

«Американцы выражают обеспокоенность ядерной программой КНДР, ракетной программой Ирана, ни у кого нет сомнений в обладании Израилем ядерного оружия, ядерными странами являются также Индия и Пакистан. Все эти государства не являются «легальными» обладателями ядерного оружия с точки зрения важнейшего для международной безопасности Договора о его нераспространении. Однако количество таких стран демонстрирует опасность дальнейшего расширения их списка», — пояснил Сергей Простаков.

В этой связи, заметил военный эксперт, принятие на вооружение маломощных ядерных зарядов, стирание грани между ядерным и неядерным вооружениями, о котором совершенно справедливо говорит Захарова, представляет большую опасность. Применение маломощного ядерного оружия в каком-нибудь локальном конфликте в интересах США откроет настоящий «ящик Пандоры» и спровоцирует опасность мгновенного расширения возможных зон применения подобных вооружений на планете.

«Можно предположить, что маломощное ядерное вооружение может использоваться американцами для так называемого «сигнального» удара (который наносится с целью не нанесения максимального ущерба, а для демонстрации решимости применения стратегических вооружений) по главным стратегическим военным противникам, России и Китаю. Но и в этом случае вряд ли стоит ожидать отсутствия катастрофического развития событий», — добавил Сергей Простаков.

Поэтому, считает эксперт, развитие российских ядерных вооружений в последнее время при министре обороны Сергее Шойгу, успехи в создании гиперзвукового оружия являются всего лишь необходимым для обеспечения безопасности страны средством.