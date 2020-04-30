ЛНА в Рамадан продолжит защищать ливийцев от атак боевиков ПНС

Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Ахмад Мисмари объявил перемирие на период Рамадана и пообещал опубликовать дорожную карту переходного периода в стране. Об этом сообщалось на официальной странице ЛНА в Facebook. Представитель Ливийского Восточного правительства в России Станислав Кудряшов в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил, что Рамадан священен для всех мусульман в мире — в этот праздник никто не воюет, и логично, что ЛНА призывает отказаться от боевых действий. Однако при этом армия Халифы Хафтара оставляет за собой право точечно отвечать на возможные провокации со стороны ПНС.

По словам Кудряшова, перемирие на Рамадан — это односторонняя инициатива Ливийской национальной армии. При этом в Восточном правительстве учитывают, что де-факто предыдущие договоренности, которые были достигнуты в Берлине, не выполняются так называемым Правительством национального согласия (ПНС) и формированиями, сражающимися на стороне Файеза Сарраджа.

«Все их (ПНС. — Прим. ФАН) так называемые «великие победы», которые связаны с захватом территории вдоль границы с Тунисом, вдоль побережья и так далее, противоречат тем договоренностям, которые были достигнуты в Берлине. Заявления Турции выглядят очень смехотворно, потому что говорить о нарушениях и выходе из каких-то договоренностей Ливийской национальной армией на фоне того, что они сами постоянно наращивают военную активность и проводят операции вразрез с Берлинскими договоренностями — это все, конечно, не выглядит серьезно. А Рамадан — священный месяц для всех мусульман всего мира, и понятно, что в это время никто не воюет. И вполне логично выглядит заявление Ливийской национальной армии об объявлении перемирия», — утверждает представитель Ливийского Восточного правительства в России.

Собеседник ФАН отметил, что ЛНА будет наблюдать за соблюдением перемирия. Если будут возникать какие-то угрозы военного характера со стороны ПНС, Ливийская национальная армия оставляет за собой право открывать точечный ответный огонь.

«Но это говорит о том, что самостоятельные какие-то инициативы наступательного характера ЛНА во время Рамадана проявлять не будет», — заверил Станислав Кудряшов.

В своем заявлении в среду Ахмад Мисмари говорил о том, что в течение нескольких дней будет опубликована дорожная карта переходного периода, который возглавит фельдмаршал ЛНА Халифа Хафтар. По словам Мисмари, она предусматривает в том числе принятие новой конституционной декларации.

Представитель Ливийского Восточного правительства в России в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что эта конституция в первую очередь должна отражать то государственное устройство, которое после всех последних заявлений будет применено или имплементировано в Ливии, так как ПНС и все институты, созданные триполитанским правительством, никакой легитимной базы под собой не имеют.

«Потому их (ПНС. — Прим. ФАН) оценки, заключения и прочее на сегодня в Ливии мало кого интересуют, кроме них самих. Народ Ливии точно не интересует, во всяком случае. Если говорить о каких-то серьезных противоречиях — все мы понимаем, что ПНС было сформировано на основе Схиратских соглашений. А для чего была сформирована Палата представителей в Триполи? Кто им дал право без выборов и проведения всех процедур, подконтрольных народу наблюдателей, как это было в 2014 году, когда Палата представителей в Тобруке избиралась, это делать? Они совершают односторонние действия, создают какие-то квазиинституты государственной власти, законодательной власти и другие, при этом совершенно не опираясь на конституцию, не полагаясь ни на какие нормативные акты или нормы права. А сами дают какие-то оценки действиям противоположной стороны, которая исходно является легитимной, потому что единственные выборы, которые прошли в Ливии под контролем ООН — это выборы Палаты представителей в 2014 году», — утверждает Кудряшов.

Собеседник ФАН напомнил, что никаких других институтов в Ливии, которые были бы созданы аналогичным путем, не существует, и источником законности для всех в Ливии является именно Палата представителей Восточного правительства.