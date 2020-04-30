Защиту прав трудящихся обсудят в медиацентре «Патриот»

Санкт-Петербург, 30 апреля. В четверг, 30 апреля, в 14.00, Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «День трудящихся. Как сохранить рабочие места».

Первомайские демонстрации уже давно стали популярной традицией, Праздник Весны и Труда отмечают в России большинство граждан, вне зависимости от политических пристрастий. В этом году традиционных шествий не будет, пока что коронавирус оказался сильнее не только праздников, но в некоторых случаях и труда. Нет сомнений, что вирус будет побежден, но остается вопрос, какими будут последствия от него для экономики, а значит, и для людей.

Ждет ли Россию массовая безработица, как сохранить и создать новые рабочие места? Возможно ли эффективно защищать права трудящихся в условиях пандемии?

Где в новых условиях граница между правом сотрудника и правом работодателя?

Имеют ли профсоюзы России влияние, почему число членов профсоюзов сокращается в РФ год от года?

Есть ли конфликт между бизнесом и рабочими и в каких отраслях этот конфликт наиболее заметен?

На эти и другие вопросы в рамках нашего прямого эфира ответят лидеры крупнейших профсоюзных организаций России, депутаты, политики и предприниматели.

Ссылка на наш видеоканал здесь.

Зрители трансляции будут иметь возможность позвонить в эфир и задать свой вопрос.

Телефон прямого эфира: +7 994 424 95 87.

Архив материалов и онлайн-трансляции — здесь.

Медиагруппа «Патриот» приглашает к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

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