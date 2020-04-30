Голую женщину с отрезанной головой ребенка задержали на улице в Харькове

Киев, 30 апреля. Обнаженную женщину с ножом и пакетом с отрезанной головой ребенка задержали на улице в Харькове. О ЧП сообщили в пресс-службе Нацполиции Харьковской области.

«Полиция Харькова задержала на улице обнаженную женщину с ножом. В руках гражданка держала пакет, в котором находилась отрезанная голова человека», — проинформировала пресс-служба полиции.

В ведомстве отметили, что в момент задержания женщина находилась «в неадекватном состоянии». Она отказалась дать какие-либо объяснения и была доставлена в отделение. Одновременно с этим в полицию обратился местный житель, который сообщил, что сегодня утром обнаружил в соседней комнате тело своей 13-летней племянницы без головы. Мужчина уточнил, что живет со своей 38-летней сестрой и ее дочкой. На место происшествия тут же выехала полиция.

Местные издания со ссылкой на источники в правоохранительных органов пишут, что в пакете у задержанной женщины была голова этой самой девочки. Помимо этого, сообщается, что задержанная якобы пыталась кидаться с ножом на полицейских.