Информационная война США против РФ станет ударом по Трампу на фоне эпидемии

Граждане США видят, что Вашингтон ведет лживую информационную политику в отношении Москвы в период пандемии коронавируса из-за участия РФ в гуманитарных миссиях по помощи другим государствам. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политолог Антон Бредихин, комментируя заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о незаконности санкций США против Москвы.

В интервью RTVI официальный представитель Кремля заявил, что Россия привыкла жить в условиях экономических проблем.

«Кризис всегда закаляет, делает сильнее», — сказал Песков.

Помимо этого Песков подчеркнул, что экономика страны более шести лет существует в условиях жесткого политического давления стран Запада.

«Я их не называю санкциями, потому что санкции — это что-то законное. Санкции — это то, что реализуется на основе решения Совета Безопасности ООН. А это, это бандитские рестрикции», — добавил он.

Стоит отметить, что США ведут санкционную политику против России, несмотря на объявление Всемирной организации здравоохранения о пандемии коронавируса. На этом фоне Россия оказывает гуманитарную помощь многим государствам. Главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин напоминает, что США оказались в числе таких стран, а их санкции могут негативно отразиться на политическом имидже президента США Дональда Трампа.

«Информационная политика, которую проводят США, должна обернуться против Вашингтона. Здесь в первую очередь играет роль человеческий фактор — Россия выступала с позитивной миссией, когда поддерживала Италию, Сербию, Монголию, Иран и КНДР. При этом американцы ни на шаг нет уступают по позиции того, что санкции нельзя отменять, а нужно сохранить. Однако санкции никак не взаимосвязаны с коронавирусом. Для Америки проведение такой информационной политики, которая является антироссийской и русофобской, может стать ударом по самому Трампу. В стране очень много патриотов своей родины, которые видят, что такая политика США против РФ ненастоящая и лживая. Естественно, такой удар по руководству США и по Трампу лично ведет к подрыву его рейтинга как президента перед предстоящими выборами», — пояснил Бредихин в интервью ФАН.

Не без внимания США в период эпидемии остается Китай, откуда пошел распространяться коронавирус. По словам собеседника ФАН, Россия с Китаем оказались «в одной лодке» не только из-за коронавирусной угрозы, но и в информационном плане.

«Сейчас весь мир обвиняет Россию и Китай в распространении и использовании коронавируса в своих целях. На этом фоне будет укрепление российско-китайского союза. Даже в начале эпидемии российская помощь была оказана Китаю, который также ответил взаимностью. Мы несем одинаковые информационные удары на международном фронте. Поэтому здесь важно укрепление союза по этой линии», — отметил Бредихин.

Напомним, в декабре 2019 года произошла вспышка пневмонии нового типа в китайском городе Ухань. Медикам удалось выяснить, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. За пару месяцев инфекция распространилась по всему миру. Руководство Китая обвинило США в причастности к созданию нового типа коронавируса.

Ранее член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что Польша пытается дискредитировать российский проект «Северный поток — 2», продолжая информационную войну США против РФ.