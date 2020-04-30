Координатор архангельского штаба Навального попался на пропаганде наркотиков

Архангельск, 30 апреля. Координатор архангельского штаба скандального блогера Алексея Навального Андрей Боровиков попался на пропаганде наркотиков. Соответствующий протокол о возбуждении дела об административном правонарушении на него составили в УНК УМВД РФ по Архангельской области.

Как выяснилось в ходе интернет-мониторинга, Боровиков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» разместил фото и видео с изображением листьев и кустов конопли, что считается незаконной рекламой растений, содержащих наркотические вещества.

«Размещенные пользователем «Андрей Боровиков» изображение и видео файлы формируют позитивное отношение подростков к наркотическим средствам и психоактивным веществам», — говорится в протоколе.

В отношении Боровикова возбудили административное дело о правонарушении, предусмотренном первой частью статьи 6.13 КоАП «Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств». Если рассматривать координатора штаба Навального как частное лицо, ему грозит штраф в размере от четырех до пяти тысяч рублей.

Отметим, что это уже не первая ситуация, связанная с наркотиками и штабами Навального. Так, ранее помощник координатора штаба в Кемерово Алексей Сущенко был арестован на два месяца, так как при обыске в его квартире правоохранители обнаружили наркотические вещества, расфасованные по пакетам для продажи.