Экс-депутат Рады Журавко: Киев сам не вылезет из ямы, в которой оказался



Среди украинских политиков нет и не предвидится личности, которая, взяв управление государством в свои руки, могла бы вывести его из затяжного кризиса. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал выступление члена фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы, заявившего, что украинцев ждут «уничтожение и погибель», если ее не возглавит лидер, «способный собрать страну и навести порядок», не отвлекаясь при этом на «возгласы», доносящиеся из Европы и Америки.

«Несмотря на общий правильный тон речи Кивы, должен сказать, что отношусь я к нему своеобразно, — произнес Журавко. — Он бывший «атошник», участвовал в боевых действиях против ДНР и ЛНР, и, несмотря на то, что сегодня состоит в «Оппозиционной платформе», ответственность за государственный переворот в 2014 году и приход к власти фашистов и радикалистов с него никто не снимал».

Тем не менее, продолжил экс-депутат Рады, в своей общей оценке ситуации на Украине Кива не ошибся: поднимающий голову нацизм вполне может привести страну к еще большей трагедии и уничтожению последних остатков государственного управления. Однако при этом собеседник ФАН отметил, что не разделяет оптимизма парламентария на возможный приход лидера-спасителя — по его словам, внутри Украины ему просто неоткуда взяться.

«Разве что он придет откуда-то извне, — предположил Журавко. — Но даже если произойдет чудо, и у власти окажется достойный человек, Киев не вылезет из той ямы, в которой он очутился, самостоятельно».

Эксперт также прокомментировал часть речи Кивы, в которой тот говорит о «второй экспансии Запада», выражающейся в лоббировании на место вице-премьера Украины бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

«Экспансия — причем, полная — произошла еще в 2014 году, — сказал собеседник ФАН. — И никакого «второго» или «третьего» ее этапа быть не может. Она завершилась. Просто западные кураторы время от времени меняют те или иные кадры. В данной ситуации они решили, что Саакашвили, как «опытный реформатор» сможет довести до конца то, что не получается у Владимира Зеленского — например, ту самую аферу с реализацией рынка земли».

Экс-депутат Рады крайне негативно отнесся к возможному возвращению бывшего президента Грузии в «большую» украинскую политику. По его словам, бывший руководитель Одессы — «бандит» и «убийца».