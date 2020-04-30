Немецкий политолог Рар рассказал о заявлении Меркель о снятии санкций против России

Москва, 30 апреля. Канцлер Германии Ангела Меркель озвучила любопытное заявление по поводу антироссийских санкций. На ее слова обратил внимание немецкий политолог Александр Рар.

Во время 11-й международной конференции «Петерсбергский климатический диалог» Меркель призналась, что ограничения против России уже стали очевидно «неприятны».

«Конечно, мы все хотим хорошо развиваться в экономическом плане, и санкции с этой точки зрения, нужно сказать, неприятны», — заявила канцлер ФРГ.

Она также добавила, что необходимо решить международные конфликты, и тогда санкций не будет.

Александр Рар предполагает, что Меркель надеется на отмену Москвой ответных ограничений против немецких компаний, для которых сейчас закрыт российский рынок.

«Может быть, она хочет подтолкнуть дискуссию о том, в чем заинтересована и Россия: что во время пандемии нужно конфликты заморозить и помогать друг другу, так же как Россия помогла Италии и будет помогать дальше», — считает политолог.

По его словам, власти Германии пришли к пониманию, что в условиях эпидемии солидарность и поддержка должны проявляться не только в рамках Евросоюза, но и в более широком смысле.