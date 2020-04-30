Сирия, 30 апреля. Въезд в город Азаз на севере Алеппо закрыт до конца мая. Союзники Турции уничтожили несколько жилых домов в Хасаке для расширения наблюдательных постов. Террористы ХТШ попытались похитить полевого командира протурецких боевиков в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут ответный огонь по позициям террористов ХТШ в южных районах Идлиба.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: попыталась похитить полевого командира протурецких формирований на западе Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в городе Аль-Бусейра к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

ВС Турции и протурецкие силы: объявили о закрытии въезда в город Азаз на севере Алеппо до конца мая; уничтожили несколько жилых домов в населенных пунктах Давудия и Анек эль-Хава на севере Хасаки.

Провинция Алеппо

Вслед за Африном было объявлено об ограничении въезда в город Азаз. Как передает Telegram-канал (NovostiDamask), населенный пункт был закрыт до наступления праздника Ид аль-Фитр, который в этом году пройдет с 23 на 24 мая. Кроме того, в центральных районах населенного пункта было запрещено перемещение незарегистрированных транспортных средств. Отмечается, что подобные меры были приняты из соображений безопасности. Доставка продовольствия будет производиться в восточные пригороды Азаза, а уже оттуда поступать и в сам город.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что боевики возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой»1*** террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» совершили налет в районе деревни Ас-Сахра на западе Алеппо. Террористы попытались похитить полевого командира местной бандгруппы, однако столкнулись с сопротивлением. В ходе развернувшихся столкновений члены ХТШ были вынуждены отступить.

По данным SOHR, эта вылазка стала результатом возросшей напряженности между ХТШ и объединенными силами ВС Турции и подконтрольных им формирований на границах «Большого Идлиба». Напомним, накануне террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» отказались пропустить конвой турецких военных, следовавший в направлении города Дарат-Изза.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступила информация об очередном взрыве, прогремевшем в оккупированных «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районах. По данным военного источника в сети Twitter (Sada_AlSharqieh), он произошел в городе Аль-Бусейра в юго-восточной части провинции. О последствиях случившегося пока ничего неизвестно. Предполагается, что сработало СВУ, установленное террористами подпольных ячеек «Исламского государства».

Тем временем в реке Евфрат поблизости населенного пункта Дарнидж было обнаружено тело женщины. Как передает Twitter-канал (DeirEzzor24), личность погибшей на данный момент установить не удалось. Обстоятельства гибели сирийки также пока выясняются.

Провинция Идлиб

Вновь поступают сообщения о взаимных обстрелах на линии разграничения правительственных войск и боевиков вооруженной оппозиции на юге Идлиба. Согласно информации военного источника в сети Telegram (NovostiDamask), артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь по укрепрайонам группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» в окрестностях населенных пунктов Аль-Бара, Кансафра и Аль-Фатир. Напомним, перестрелки на данном направлении наблюдались и накануне. Инициаторами стычек выступили террористы.

Провинция Хасака

В северной части Хасаки от действий поддерживаемых Турцией бандформирований вновь пострадали мирные жители. Информационный портал SANA News сообщает о том, что протурецкие боевики уничтожили несколько жилых домов в населенных пунктах Давудия и Анек эль-Хава, которые находятся поблизости от зоны контроля «Демократических сил Сирии» (SDF). Их владельцев радикалы принудительно выселили.

Отмечается, что целью предпринятых действий является расширение турецких наблюдательных постов. Сообщений о выплате местным жителям какой-либо компенсации не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.