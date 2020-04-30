Гузеева публично отругала участницу «Давай поженимся!»

Москва, 30 апреля. Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева отругала участницу телепередачи. В очередном эфире приняла участие 27-летняя москвичка Яна, владелица студий депиляции.

Участница программы описала себя как «сильную и независимую» женщину. Состоятельная и внешне привлекательная девушка рассказала, что «умудрилась в свое время нарваться на альфонса». При этом жительница Москвы оформила на него ипотеку, но платила за квартиру сама. Она давала ему деньги, содержала на протяжении долгого времени. Гузеева эмоционально слушала этот рассказ.

«Можно я вас ударю? Пожалуйста! По заднице! Чтобы мне полегчало», — сказала она ей.

Она действительно подошла к невесте и отлупила ее бумагами.

Ранее Гузеева объяснила, почему нарушила режим самоизоляции спустя почти месяц воздержания от выхода на улицу. Телеведущая опубликовала сторис в своем профиле в Instagram.

25 апреля Гузеева появилась в телецентре «Останкино» для продолжения съемок, после чего она попросила подписчиков не писать гневные комментарии на этот счет, хотя знаменитость можно упрекнуть в лицемерии — та одна из самых первых эмоционально просила россиян соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома.

Звезда объяснила, что решила нарушить ограничения, так как заботится о зрителях. Телеведущая также заявила, что никого не заставляет смотреть свои программы и каждый может переключить канал или «сходить помыть полы». Гузеева призналась, что она все равно опасается за свое здоровье.