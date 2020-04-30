Собчак сбежала с прямого эфира Соловьева из-за ругани с Кашиным

Москва, 30 апреля. Телеведущая Ксения Собчак покинула прямой эфир программы Владимира Соловьева после ругани с журналистом Олегом Кашиным. Запись эфира опубликована на YouTube-канале «Соловьев Live».

Собчак вновь стала гостьей программы Соловьева, на канале журналиста вышла вторая часть беседы с Собчак. На 51-й минуте к эфиру присоединился Кашин. Он назвал Соловьева «смешным и отвратительным», ведущий же назвал Кашина «жалкой пародией на Ленина, только без его ума и образования».

Пока Соловьев и Кашин обменивались оскорблениями, Собчак отключила видеосвязь и покинула эфир. После этого отключился и Кашин. Соловьев призвал их вернуться в эфир, но безуспешно.

Ранее Соловьев заявил, что Собчак могли втянуть в «крабовую войну». Собчак согласилась с ним, но добавила, что ситуация, сложившаяся в рыбном бизнесе, давно вызывает у нее живой интерес, и поскольку там есть приметы беспредела, ей хотелось бы досконально разобраться в этой проблеме.