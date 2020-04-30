Генпрокуратура опровергла фейк о создании коронавируса в лаборатории «Вектор»

Москва, 30 апреля. Генпрокуратура опровергла фейк о создании коронавируса в новосибирской лаборатории «Вектор». Недостоверная публикация была выявлена в соцсети «ВКонтакте».

Автор материала под названием «Сплетни вокруг ФБУН «ГНЦ «Вектор» утверждал, что вирус COVID-19 был изобретен в лаборатории «Вектор» в Новосибирске, но 16 сентября 2019 года там якобы произошли взрыв и утечка вируса, «который якобы преднамеренно с целью сокрытия масштабной катастрофы был занесен в Ухань». Автор фейка добавил, что от коронавируса в Новосибирске умерли 250–300 человек.

В ГП отметили, что по данным гендиректора ФБУН «ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, летом 2019 года во всех лабораториях научные исследования с вирусами были планово остановлены для ежегодной оценки состояния и проведения работ.

На пятом этаже одного из лабораторных корпусов во время окраски стен в помещении санпропуска после взрыва возникло возгорание площадью 30 кв. метров. Но его оперативно потушили. Кроме того, как подчеркнули в Генпрокуратуре, по официальным данным, в Новосибирской области от коронавируса умерли четыре человека.