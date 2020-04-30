Санатории и детские лагеря в России могут освободить от налогов на время эпидемии



Москва, 30 апреля. Детские лагеря и санатории из-за большого количества сотрудников не могут претендовать на льготы, предусмотренные для субъектов малого и среднего предпринимательства. В Госдуме посчитали, что это несправедливо и попросили правительство исправить ситуацию.

Предложение предоставить санаториям и детским лагеря расширенную помощь глава комиссии ГД по вопросам поддержки МСП Дмитрий Сазонов направит премьер-министру Михаилу Мишустину в четверг, 30 апреля.

В частности, парламентарии попросили кабмин распространить на здравницы 37 антикризисных мер. В частности, установить ставку земельного налога и арендной платы в размере 0,1% от кадастровой стоимости за период с 1 апреля по 31 декабря текущего года, предоставить отсрочку уплаты земельного налога и арендной платы до 31 декабря, освобождение от уплаты налога на имущество организаций до конца года. Предоставить субсидии на выплату зарплаты на всех сотрудников в размере 12 130 рублей, а также возможность наравне с системообразующими организациями получить кредиты на пополнение оборотных средств по льготной ставке.

«Главное, что отрасль не просит ничего сверх меры, все предложения — отсрочки, «заморозки» — объективны», — подчеркнула депутат Светлана Бессараб в комментарии «Парламентской газете».

Он напомнила, что санатории помогают инвалидам, предоставляют путевки нуждающимся детям, а также людям, пострадавшим на производстве. По ее мнению, без этих организаций выполнение функции социального государства невозможно, поэтому поддержать их очень важно».