Интерактивный кукольный театр на самоизоляции: как проходят спектакли. ФАН-ТВ

Петербуржцы проводят онлайн-спектакли для детей во время самоизоляции. Видео транслируют в социальных сетях.

Волк, лиса, заяц и медведь — герои русской народной сказки «Рукавичка». С произведением юных зрителей знакомят артисты кукольного театра. Андрей Левченко и Анна Назарук под псевдонимами Ваня и Таня.

Кукольные спектакли теперь собирают зрителей виртуальных. С введением режима самоизоляции постановки перешли в Интернет. Такой формат для артистов новый. Раньше видео со своих спектаклей в Сеть не выкладывали. Теперь подстроились под современные условия.

«Мы во время каждого спектакля читаем отзывы, и просто очень приятно чувствовать, что в условиях этой тяжелой ситуации, когда дети дома, родители дома, все на нервах, всем очень трудно, а мы смогли внести какой-то небольшой вклад, чтобы это легче у кого-то прошло», — говорит Андрей Левченко, артист.

Спектакли Анны и Андрея всегда были интерактивными. Артисты общались с детьми, вместе выполняли какие-то действия. Эту особенность, взаимодействие со зрителем, стараются сохранить и сейчас.

«Мы заранее снимаем ролик, в котором просим родителей подготовить какие-то предметы: где-то надо, чтоб водой в детей брызгать, что-то мягкое гладить, чесать, щекотать, надевать шапку на голову. <…> Должно сохраниться ощущение, что детям не просто включили мультик, и что они посмотрели, а что они сходили на спектакль», — уверена Анна Назарук, артист.

Кукольный театр «Чижик-Пыжик» друзья Андрей и Анна организовали семь лет назад. Сегодня в их репертуаре больше двадцати спектаклей. Распределены и обязанности. Андрей шьет костюмы и подбирает музыку. Анна пишет сценарии и создает куклы — их в арсенале театра уже больше полусотни.

«Здесь сложная технология, сначала идет поролон, внутри она поролоновая. Сначала прошиваем, проклеиваем, потом сверху уже нашиваем флис, отдельно уже пришиты лапы и все остальное», — рассказала Анна.

После выхода с самоизоляции, артисты планируют остаться на интернет-площадках. Тем более и зрителей стало больше — спектакли Вани и Тани смотрят в Архангельске, Новосибирске, Вологде и Сургуте.