Коронавирус 30 апреля в РФ и мире: статистика, количество смертей, последние новости

В Нью-Йорке были обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел, в России было сделано свыше 3,4 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию. Подробнее о ситуации в мире и России — в материале Федерального агентства новостей.

Ситуация по коронавирусу в мире на утро 30 апреля

— Всего зараженных 3 223 888 (+78 790 за сутки) — Скончались 228 254 (+10 250 за сутки) человек — Выздоровевших 1 003 083 (+40 537 за сутки) пациента

Данные по России на утро 30 апреля

На 30 апреля 2020 года число заболевших на территории Российской Федерации составляет 106 498 (+7099), выздоровело 11 619 (+1333), умерло 1073 (+101). Лидерство по числу новых заболеваний удерживают Москва (+3093), Московская область (+793) и Санкт-Петербург (+336).

Данные по Украине на 30 апреля

По информации министерства здравоохранения, официально на территории Украины на утро 30 апреля было зафиксировано 10 406 (+540 за сутки) случая заражения новым типом коронавируса. Всего в стране скончалось 261 человек (+11 за сутки), всего выздоровело 1238.

Самая большая заболеваемость за сутки была зафиксирована в Черновицкой области (+82 человека), Тернопольской области (+71 человек), Ровенской области (+49 человек) и Киеве (+60 человек).

Трупы в Нью-Йорке

В грузовиках недалеко от похоронного бюро в нью-йоркском Бруклине были найдены десятки разлагающихся трупов. Об этом сообщает New York Times.

Напомним, что Нью-Йорк продолжает находится в центре эпидемии нового типа коронавируса в Соединенных Штатах. И даже несмотря на тот факт, что число госпитализированных людей в сутки снижается, представителей власти ужасают масштабы ежедневных потерь.

Сообщается, что сотрудники полиции получили вызов после того, как жители соседних домов стали жаловаться на неприятный запах из автомобилей. Оказавшись на месте, полицейские обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел внутри.

Пока неизвестно, сколько из найденных в грузовике людей скончались от коронавируса.

Представители власти рассказали, что похоронное бюро стало хранить тела в грузовиках после того, как у них перестали работать морозильные камеры.

Тесты в России

На территории РФ было проведено свыше 3,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Сообщается, что 194 тысячи тестов было сделали лишь за последние сутки. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на новый тип коронавируса находятся 208 тысяч человек.