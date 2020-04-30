Репетицию воздушного парада провели в Калининграде. ФАН-ТВ

Репетицию воздушного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне провели в Калининграде. Участие в ней приняли истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и КА-27ПС.

Всего больше двадцати боевых самолетов и вертолетов Балтийского флота пролетели над центром города. Это была первая репетиция воздушного парада в Калининграде. Планируется, что до 9 мая военные проведут еще две.