Более 100 человек с коронавирусом скончались в РФ за сутки

Москва, 30 апреля. За последние сутки в России скончался 101 пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус, об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За весь период в России от коронавируса скончались 1073 человека. Больше всего летальных случаев зафиксировано в Москве – 611. В Подмосковье от коронавируса скончались 93 человека, в Петербурге число летальных случаев составляет 29.

За последние сутки в России выявлено 7099 новых случаев заражения коронавирусом. Число заразившихся увеличилось до 106 498, более 11 тысяч человек выздоровели.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что пик коронавируса в РФ еще не пройден. Глава государства отметил, что начало мая будет решающим в борьбе с коронавирусом. Путин попросил россиян в майские праздники воздержаться от походов в гости и необязательных поездок.

Главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава Николай Брико сообщил, что распространение коронавируса еще не вышло на плато, ожидается, что ситуация переломится в ближайшие дни.