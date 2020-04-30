Политолог Хас считает, что отели Турции не отменят «все включено» из-за боязни банкротства

Известный политолог Керим Хас считает, что турецкие отели смогут снова принимать туристов в августе, а возможно и раньше. При этом практически нет никаких предпосылок для того, чтобы в них перестала функционировать система «все включено».

Керим Хас в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал появившиеся сообщения о том, что владельцы турецких гостиниц намерены отказаться как от системы «все включено», так и от шведского стола.

— Керим, как все-таки, на ваш взгляд, будут работать отели? И обсуждают ли уже широко этот вопрос в Турции?

— Я думаю, что систему оставят в любом случае, ее просто не могут отменить. Потому что из этого много чего складывается, отели зарабатывают благодаря данной системе деньги.

Да, вопрос горячо обсуждается. Возможно, в туристическом бизнесе будут какие-то структурные изменения, и уже, кажется, есть какой-то план… Но времени до того, как отели снова откроются, еще немало. Сейчас они все закрыты из-за коронавируса, поэтому так много уже потеряли, а если еще и отменят «все включено», они вообще обанкротятся.

— Когда, по-вашему, гостиницы снова начнут принимать гостей?

— Думаю, Турция может открыть отели в августе. Может, даже в июле или вообще в июне. Не знаю, правда, откроет ли одновременно Россия [дорогу своим туристам в Турцию]. Я почему-то не уверен, что ваша страна быстро это сделает. Но как оно будет на самом деле, знает только Всевышний…

— Насколько известно, у вас сейчас объявлен комендантский час?

— Он не постоянный, не ежедневно применяется, а временно. На этой неделе комендантский час будет три дня — в пятницу, субботу и воскресенье. На прошлой неделе было четыре дня. А на позапрошлой — два. И это даже не во всех городах, а только в больших и ключевых. В основном, в южных туристических районах, начиная с Анталии. Плюс Стамбул, Анкара, Измир…

— Какая вообще сейчас обстановка в Турции в условиях пандемии COVID-19?

— Знаете, сразу хочу сказать, что лично я не верю в наши официальные цифры зараженных и скончавшихся. Согласно им, Турция — одна из самых успешных стран, которые ведут борьбу с «короной». Конечно, у нас не такие уж прям катастрофические результаты, но они явно выше. Когда человек умирает от «короны», медики могут записать причиной смерти совсем другие болезни, похожие своими симптомами на эту инфекцию. Цифры больше, их принижают. Потому что это самым непосредственным образом влияет на все сектора.

При этом хочу сказать, что система здравоохранения в Турции не так уж и плоха. По сравнению даже с ведущими европейскими странами. Но цифры, мне кажется, дают неверные, чтобы не пугать людей, применительно к тому же туристическому бизнесу.

Вот говорят, что за сутки умерло, например, 95 человек. На самом деле, не пятьсот, конечно, но вполне может быть, что в два-три раза больше.

— Почему принижают эти цифры, как думаете?

— Дело в том, что Турция уже несколько лет находится в кризисе. (Президенту страны Реджепу Тайипу) Эрдогану надо побыстрее справляться с этим кризисом, чтобы наладить экономику. Поэтому он и не может объявить, как в России, карантин. У вас он уже вроде больше месяца длится? Эрдоган не может этого сделать, потому что придется «закрыть» экономику, и тогда начнутся волнения.

— Все взаимосвязано — и туризм, и экономика, и политика… Сейчас конец апреля, и можно сказать, что туристический сезон, в принципе, уже начался. На российские майские праздники к вам всегда ездило огромное количество наших соотечественников.

— Напомню, что в 2019-м в Турции за весь год побывало в общей сложности семь миллионов россиян. Это же новый рекорд. Да, обычно к нам много приезжало гостей как раз в первой половине мая. Вообще, россияне отдыхали у нас практически круглый год. Хотя, конечно, самые популярные периоды — это июль и август, причем не только у ваших туристов.

Так что будем с нетерпением ждать окончания пандемии. Все-таки отели, наверное, откроются в конце августа, и у нас будет «все включено». Приезжайте!

На данный момент, согласно информации американского Университета Джонса Хопкинса, в Турции 114653 зараженных новой коронавирусной инфекцией (это седьмое место в мире). 38809 человек выздоровело (восьмое), 2992 — умерло (двенадцатое).

Ранее в некоторых турецких средствах массовой информации появились сообщения о том, что первое время после окончания пандемии COVID-19 в местных гостиницах не будет системы «все включено». Но затем появилось опровержение.