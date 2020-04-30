Корнилов призвал Киев «разобраться в своей голове» после заявлений об украденной победе

Москва, 30 апреля. Политолог Владимир Корнилов отреагировал на пост бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина об «украденной» у Киева победе во Второй мировой войне.

Накануне 75-летней годовщины окончания Великой Отечественной войны Климкин опубликовал в Facebook знаменитое фото, на котором изображена легендарная встреча на Эльбе лейтенанта Красной армии Александра Сильвашко с американским военнослужащим. В посте экс-глава МИД подчеркнул, что советский офицер являлся украинцем по национальности, и обвинил Россию в краже у Киева истории, передает «Политэксперт».

«Он хочет сказать, что на Эльбе русских не было? Я ему больше скажу: с американской стороны на Эльбе одним из первых был рядовой Джо Половски, чьи родители бежали из Киева от еврейских погромов», — отметил Корнилов.

Эксперт также добавил, что, исходя из этого факта, Климкин, продолжая свою логику, может утверждать, что и американцев на Эльбе не было.

При этом Сильвашко был военнослужащим Красной армии, против которой выступали нынешние «герои» Киева — бандеровцы.