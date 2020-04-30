Алибасов объяснил, зачем внучка Шукшина со скандалом продала долю в квартире режиссера

Москва, 30 апреля. Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов объяснил, зачем внучка покойного режиссера Василия Шукшина Анна продала долю в мемориальной квартире знаменитого деда. Алибасов уверен, что девушка хотела насолить родственнице.

Напомним, ранее в семье Шукшиных разгорелся крупный скандал, связанный с недвижимостью. Дело в том, что Анна Шукшина продала за пять миллионов рублей долю в московской квартире на улице Бочкова фитнес-тренеру Тимуру Керимову. Полностью четырехкомнатная квартира оценивается в 30 миллионов рублей, то есть внучка Шукшина значительно занизила стоимость жилой площади.

В этой квартире Василий Шукшин прожил всего два года с супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной и двумя дочерьми — Ольгой и Марией. Когда девочки выросли, вдова режиссера разделила квартиру между ними. После этого Мария переоформила свою половину на дочь Анну. Именно эту часть и продала девушка.

«Аня это специально сделала, чтобы Оле весело было жить. Из большой «любви» к своей тетке», — прокомментировал поступок внучки режиссера Алибасов, который женат на Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Как пишет KP.RU, сестры Шукшины много лет не общаются. При этом Алибасов отметил, что в семье все было хорошо, пока Ольга жила в Египте.

«Мы все прекрасно общались — я, Лида, Аня , Маша… Собирались то у меня дома, то у Лиды, регулярно отмечали праздники. Появилась Оля, и как корова языком все слизала», — пожаловался Алибасов.

Отметим, что ранее Шукшины скандалили из-за квартиры в Петербурге. Лидия Федосеева-Шукшина оставила ее в наследство внучке, однако и эту квартиру девушка продала. Из-за этого вдова режиссера даже судилась с Анной Шукшиной, но проиграла суд. Сама Анна рассказывала, что из-за этого инцидента ее тетя Ольга Шукшина писала ей письма с угрозами и требованиями «вернуть квартиру бабушке».