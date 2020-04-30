Эмир Кустурица провел экскурсию по этнодеревне для российских военных в Сербии

Белград, 30 апреля. Знаменитый Сербский режиссер Эмир Кустурица пригласил российский военных, оказывающих помощь Сербии в борьбе с коронавирусом, посетить его этнодеревню.

Этнодеревня Дрвенград была построена в 2004 году для съемок фильма «Жизнь как чудо». Дислоцированные в городе Ужице российские химики сначала провели дезинфекцию территории исторического объекта. После этого Кустурица лично провел экскурсию для российских военнослужащих.

«Я благодарю русских военнослужащих за то, что они делают и будут делать в Сербии потому, что всегда хорошо, когда приезжают наши братья и помогают нам!» — заявил режиссер.

Руководитель российского сводного отряда в Сербии генерал-майор Михаил Чернышов рассказал, что специалисты РХБ защиты провели обработку четырех объектов в Ужице и близлежащих населенных пунктах на площади 12 тысяч квадратных метров.

«Профессор Кустурица пригласил военнослужащих к себе в деревню. Мы не могли остаться в долгу, поэтому провели обработку его этнодеревни», — рассказал Чернышов.

За минувшие сутки российско-сербские расчеты РХБ защиты обработали 49 объектов в стране, две врачебно-сестринские бригады были задействованы в лечении больных коронавирусом в больнице города Ниш.

К настоящему времени российские специалисты в Сербии провели дезинфекционные мероприятия на 135 объектах в 27 городах, обработали около 300 зданий на площади более 1,24 млн квадратных километров.