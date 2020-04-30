Врач предсказал вероятное заражение COVID-19 всего населения России

Москва, 30 апреля. Коронавирус SARS-CoV-2 передается чрезвычайно быстро, поэтому есть вероятность заражения всего населения России. Такое мнение высказал известный нейрохирург Алексей Кащеев.

По словам врача, людям не следует рассчитывать на свой иммунитет, поскольку защитная система человека во многом загадочна и не до конца изучена.

Однако, у каждого человека есть генетические особенности, которые делают его более или менее восприимчивым к различным заболеваниям.

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом имеет специфическую черту. Известно, что дети переносят пневмонию COVID-19 в легкой форме, зачастую без симптомов. Однако считается, что дети заражаются не друг от друга, а от взрослых, в то время как большая часть других инфекций обладает обратным механизмом.

«Поэтому на особо хороший иммунитет не стоит полагаться. Есть основания считать, что мы все этим переболеем», — заключил медик.

По последним данным, в России зарегистрировано свыше 99 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Побороть ранее неизвестное заболевание смогли более десяти тысяч пациентов, 972 скончались.

Напомним, эпидемия коронавируса началась в конце прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент эпицентр заболевания переместился в Европу и США.