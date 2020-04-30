В России за сутки выявили 7099 новых зараженных коронавирусом

Москва, 30 апреля. 7099 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за минувшие сутки, общее число заразившихся достигло 106 498. Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.

Новые случаи были зарегистрированы в 85 регионах. В оперштабе уточнили, что 39,9% из этих зараженных не имели клинических проявлений заболевания.

Больше всего новых случаев — 3093 — выявили в Москве. Таким образом, общее число зараженных в столице достигло 53 739 человек. Кроме того, в первую тройку по новым случаям вошли Московская область (793) и Санкт-Петербург (336). Также в первой десятке оказались Дагестан (158 новых случаев), Нижегородская (150), Брянская (118), Калужская (113) и Мурманская (101) области, Северная Осетия (93) и Тульская область (92).

Также за сутки в России зафиксировали 101 летальный исход, общее число смертельных случаев в нашей стране составляет 1073. За весь период выздоровели 11 619 пациентов с коронавирусом, 1333 из них за последние сутки.

Ранее известная телеведущая и врач Елена Малышева призвала россиян не бояться роста числа зараженных коронавирусом, напоминает телеканал «360». Ведущая «Жить здорово!» отметила, что среди этих людей не всех можно считать реально заболевшими. Малышева напомнила, что даже по официальной статистике около половины новых случаев — это бессимптомные носители, сообщает «Царьград».