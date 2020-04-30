Экономист рассказал, как скоро доллар будет стоить 68 рублей

Доллар после решения США не будет дорожать и может дать рублю дополнительные возможности. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур.

Рубль растет

На открытии торгов рубль растет к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара снизился на 29 копейки — до 72,72 рубля, курс евро упал на 25 копеек и составил 79,15 рубля.

Накануне стоимость июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до 21,4 доллара за баррель. Фьючерсы нефти WTI подорожали на 13,1%, до 14,32 доллара за баррель.

Доллар не будет дорожать

Как отметил Юрий Мазур, в ближайшее время курс российского рубля потенциально должен укрепиться. Этому будут способствовать несколько событий. Во-первых, с 1 мая вступит в законную силу новая сделка ОПЕК+, которая, как ожидается, позитивно отразится на рыночных ценах на нефть и позволит российской валюте отыграть утраченные ранее позиции. Во-вторых, вчера состоялось очередное заседание Федеральной Резервной Системы США, где обсуждался вопрос процентных ставок.

«Соединенные Штаты сохранили на прежнем уровне ключевые ставки, которые сегодня находятся на отметке 0-0,25%, а значит, доллар не будет дорожать и, соответственно, может дать рублю дополнительные возможности. В мае сырьевые рынки начнут постепенно восстанавливаться, что будет позитивно влиять на экономику страны и способствовать укреплению российской валюты. Вполне вероятно, что в мае начнется оживление кредитных рынков, которое будет связано с грядущим окончанием карантина, вызванного коронавирусной инфекцией», — пояснил Юрий Мазур.

По словам экономиста, бизнес будет выступать в качестве активного потребителя кредитов, чтобы компенсировать потери, вызванные вынужденной остановкой производства или оказания услуг.

Опустится до 68 рублей

Основываясь на этих прогнозах, экономист считает, что в мае реально увидеть укрепление рубля на фоне доллара. По его мнению, доллар будет торговаться в диапазоне в 71-74 рубля за единицу. Выше этого значения американская валюта не поднимется.

«В июне экономика России должна продолжать восстанавливаться. Согласно макроэкономическим прогнозам, стабилизация ситуации в мировой экономике начнется с конца второго квартала. Это значит, что уже в июне мы сможем наблюдать признаки стабилизации и вероятно потенциал к росту. Этому будет способствовать также мягкая монетарная и фискальная политики, которые сегодня используются в стране», — добавил Юрий Мазур.

Экономист допустил, что в этот период доллар может еще снизиться в цене и будет торговаться в районе 68-71 рублей. Евро опустится до показателей в 77-75 рублей.

Ранее участники ОПЕК+ согласились на сокращение добычи нефти в три этапа от уровня октября 2018 года. Саудовская Аравия и Российская Федерация при реализации нового соглашения в рамках ОПЕК+ с мая по конец июня должны будут добывать не более 8,5 миллиона баррелей нефти в сутки.