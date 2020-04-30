Телеведущая Ушакова подала иск на Кокорина и Мамаева за разбитое авто

Москва, 30 апреля. Телеведущая Первого канала Ольга Ушакова требует от Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева, а также Александра Протасовицкого выплатить ей компенсацию после инцидента у гостиницы «Пекин». С соответствующим иском девушка обратилась в суд. Об этом сообщили в Савеловском районном суде Москвы.

По словам представителя судебных органов, Ушакова оценила ущерб, нанесенный ее автомобилю в ходе потасовки, в 300 тысяч рублей.

Напомним, что Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев и их общий знакомый Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух громких конфликтов в столице. Первый произошел утром, когда известные спортсмены в компании из нескольких человек стали участниками драки с водителем транспортного средства у гостиницы «Пекин». В результате потасовки у водителя авто были диагностированы черепно-мозговая травма, перелом лица и ушиб носа.

Кроме того, дебоширы разбили стекло и заднюю дверь автомобиля, который принадлежал ведущей Первого канала Ольге Ушаковой. Чуть позже в тот же день Кокорин и Мамаев устроили еще одну драку в кафе на Большой Никитской. Жертвой нападения стал директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак. Чиновник получил закрытую черепно-мозговую травму.

8 мая 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии общего режима, а братьев Кокориных к 1,5 года. Кокорины и Мамаев в сентябре прошлого года были выпущены из колонии, Протасовицкий несколькими месяцами позже.