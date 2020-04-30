На карантине. DJ Рыжов, группа «Дискотека Авария». ФАН-ТВ

В проекте «На карантине» ФАН покажет, чем занимаются актеры, политики, спортсмены и другие медийные личности, пока не могут выйти на улицу.

Алексей Рыжов — бессменный солист, продюсер, музыкант и автор песен популярной и любимой миллионами группы «Дискотека Авария» ни минуту не сомневался, где проведет самоизоляцию с семьей — на даче.

Артист с удовольствием рассказал о любимом месте в загородном доме, показал теплицу, где в скором времени будут посажены огурцы, и пожелал всем здоровья и терпения.