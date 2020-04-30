Марков объяснил появление грузовиков с десятками тел в Нью-Йорке

Несколько десятков разлагающихся тел, которых обнаружили в Нью-Йорке, являются умершими бомжами. Такой вывод в интервью Федеральному агентству новостей сделал политолог Сергей Марков.

Рядом с одним из бруклинских похоронных бюро Нью-Йорка был найден грузовик с телами умерших, которые уже начали разлагаться. На стойкий неприятный запах недалеко от жилых домов пожаловались местные жители.

Причину смерти людей будут выяснять сотрудники полиции. На данный момент неизвестно, сколько человек скончалось от коронавируса. Но одно из местных изданий не исключает, что похоронное бюро решило хранить тела в фурах из-за поломки морозильных камер в здании. По словам журналистов, в Нью-Йорке довольно сложная ситуация из-за эпидемии: система здравоохранения, похоронные бюро, морги, крематории и кладбища перегружены.

Генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков назвал Нью-Йорк «рассадником бомжей». Он подчеркивает, что их в несколько сотен раз больше, чем в Москве или в Санкт-Петербурге. В связи с этим не возникает сомнений, что найденные трупы — это бомжи, считает он.

«В Нью-Йорке, как и во всех американских городах, очень много бомжей. Там существуют даже специальные службы, которые их немножко подкармливают и чуть-чуть поддерживают. Но от этого их становится только еще больше, — рассказал Марков. — Политической воли, чтобы создать систему для их социальной адаптации, нет, а существуют небольшие остатки богатого общества, которые скидывают бомжам просроченную еду, и они на этом живут».

Причиной большого количества бездомных на улицах крупных городов США является слабая социальная политика по отношению к населению, убежден политолог.

«С одной стороны, это очень богатое и развивающееся общество на протяжении последних трех столетий. Оно достигло высокого уровня материального благосостояния и хорошего развития инфраструктуры — везде дороги и магазины. С другой стороны, уровень социального государства очень слаб. Об этом говорит большое количество смертей от коронавируса и подобные инциденты с фурой, забитой телами. Это показывает для современного общества недопустимо слабое развитие социального государства. В результате возникает ситуация, когда запрос на социализм по европейскому образцу в США очень велик. По сути дела, большинство американцев требует введения всеобщего бесплатного здравоохранения, как и бесплатного высшего образования. Эти требования будут на повестке дня США в ближайшие годы до тех пор, пока не будут реализованы», — добавил он.

В настоящее время США остаются лидером по числу заражения и смертности от коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, 30 апреля число жертв COVID-10 достигло 60 966. Общее количество инфицированных американцев равняется 1 039 909. 18 076 смертей зарегистрировано в городе Нью-Йорк.

Ранее американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences провела испытания препарата Ремдесивир (Remdesivir) против коронавируса. Как сообщили в компании, 52% участников испытаний выписались из госпиталя спустя две недели лечения.