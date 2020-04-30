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Марков объяснил появление грузовиков с десятками тел в Нью-Йорке

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Марков объяснил причину появления десятков тел в грузовиках вблизи Нью-Йорка

Несколько десятков разлагающихся тел, которых обнаружили в Нью-Йорке, являются умершими бомжами. Такой вывод в интервью Федеральному агентству новостей сделал политолог Сергей Марков.

Рядом с одним из бруклинских похоронных бюро Нью-Йорка был найден грузовик с телами умерших, которые уже начали разлагаться. На стойкий неприятный запах недалеко от жилых домов пожаловались местные жители.

Марков объяснил причину появления десятков тел в грузовиках вблизи Нью-Йорка

Причину смерти людей будут выяснять сотрудники полиции. На данный момент неизвестно, сколько человек скончалось от коронавируса. Но одно из местных изданий не исключает, что похоронное бюро решило хранить тела в фурах из-за поломки морозильных камер в здании. По словам журналистов, в Нью-Йорке довольно сложная ситуация из-за эпидемии: система здравоохранения, похоронные бюро, морги, крематории и кладбища перегружены.

Генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков назвал Нью-Йорк «рассадником бомжей». Он подчеркивает, что их в несколько сотен раз больше, чем в Москве или в Санкт-Петербурге. В связи с этим не возникает сомнений, что найденные трупы — это бомжи, считает он.

«В Нью-Йорке, как и во всех американских городах, очень много бомжей. Там существуют даже специальные службы, которые их немножко подкармливают и чуть-чуть поддерживают. Но от этого их становится только еще больше, — рассказал Марков. — Политической воли, чтобы создать систему для их социальной адаптации, нет, а существуют небольшие остатки богатого общества, которые скидывают бомжам просроченную еду, и они на этом живут».

Марков объяснил причину появления десятков тел в грузовиках вблизи Нью-Йорка

Причиной большого количества бездомных на улицах крупных городов США является слабая социальная политика по отношению к населению, убежден политолог.

«С одной стороны, это очень богатое и развивающееся общество на протяжении последних трех столетий. Оно достигло высокого уровня материального благосостояния и хорошего развития инфраструктуры — везде дороги и магазины. С другой стороны, уровень социального государства очень слаб. Об этом говорит большое количество смертей от коронавируса и подобные инциденты с фурой, забитой телами. Это показывает для современного общества недопустимо слабое развитие социального государства. В результате возникает ситуация, когда запрос на социализм по европейскому образцу в США очень велик. По сути дела, большинство американцев требует введения всеобщего бесплатного здравоохранения, как и бесплатного высшего образования. Эти требования будут на повестке дня США в ближайшие годы до тех пор, пока не будут реализованы», — добавил он.

В настоящее время США остаются лидером по числу заражения и смертности от коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, 30 апреля число жертв COVID-10 достигло 60 966. Общее количество инфицированных американцев равняется 1 039 909. 18 076 смертей зарегистрировано в городе Нью-Йорк.

Ранее американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences провела испытания препарата Ремдесивир (Remdesivir) против коронавируса. Как сообщили в компании, 52% участников испытаний выписались из госпиталя спустя две недели лечения.

Марков объяснил причину появления десятков тел в грузовиках вблизи Нью-Йорка

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