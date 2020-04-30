Названы нововведения в России, которые вступят в силу в мае

Москва, 30 апреля. Сразу несколько важных изменений в экономической сфере ждут россиян с 1 мая. Новшества затронут несколько слоев населения.

С 1 мая в Подмосковье увеличатся выплаты пенсионерам. Размер прибавки составит 1 тысячу рублей.

Кроме того, с мая текущего года Центробанк РФ ограничивает размер комиссий в Системе быстрых платежей для физических лиц. Теперь переводы на сумму менее 100 тысяч рублей будут бесплатными. В случае превышения этого лимита комиссия составит 0,5% от суммы, но не более 1,5 тысячи рублей.

Также в мае досрочно завершится учебный год в образовательных заведениях Минобороны РФ. Решение было принято на фоне распространения коронавируса.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу объявил о предстоящем 30 апреля открытии шести новых военных медцентров для лечения пневмонии COVID-19. Всего силами военных строится 16 многофункциональных центров, передает Федеральное агентство новостей.

В мае ожидается снижение экспортной пошлины на нефть. Ее размер составит 6,8 доллара за тонну. Министр энергетики России Александр Новак рассказал, когда спрос на нефть в мире восстановится. По его словам, на рынке можно увидеть «зеленые ростки» увеличения спроса.