Клинцевич уверен, что скоро страны Евросоюза будут ломиться к Путину за помощью

Скоро ситуация в мире будет развиваться очень тяжело, Европе без России не выжить. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил член Совета Федерации, сенатор Франц Клинцевич.

Пересмотр отношений

Европейский союз всегда готов посмотреть на отношения с Российской Федерацией новым взглядом, но только в случае создания объективных условий, о которых Евросоюз говорил и о которых Москва осведомлена. Об этом РБК заявил представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, пандемия нового типа коронавируса дает возможность для активного сотрудничества Евросоюза и России. Он подчеркнул, что для изменения отношений Евросоюза необходим прогресс в урегулировании конфликта на территории Украины.

«Например, мы можем развивать диалог, опираясь на четвертый и пятый принципы концепции ЕС. В них говорится о возможностях партнерства с Россией в сферах, где у сторон имеются взаимные интересы, и о контактах на уровне гражданских обществ», — сказал он.

«Выжить без России не получится»

Франц Клинцевич напомнил, что Россия не является участником гражданской войны на Украине. При этом он отметил, что Москва не дает Киеву растерзать русских людей в Донбассе — ДНР и ЛНР оказывается материальная, политическая и гуманитарная помощь.

«Это абсолютно нормальная практика. Европейскому сообществу надо прислушаться к тому, что говорят российские политики — как на самом деле обстоят дела в Донбассе, что же на самом деле происходит на Украине. Но, к сожалению, задача у них там совсем другая. У них русские виноваты априори, и только с такой позиции выстраиваются отношения. Но то, как сейчас разворачиваются события, скоро не нам будут нужны эти хорошие отношения с Европой или с другими странами, которые по указанию США с нами поругались, а им. Особенно Европе», — пояснил Франц Клинцевич.

По его мнению, именно страны Евросоюза будут скоро ломиться к президенту РФ Владимиру Путину и просить улучшить отношения. Потому что, уверен политик, ситуация в мире дальше будет развиваться крайне тяжело. Европе будет нужна помощь.

«И выжить Европе по многим вопросам без России не получится. Это будет невозможно. К сожалению, европейские политики про это не говорят, хотя и думают об этом. Боятся говорить. Понятно, что хозяин не разрешил. Но в ближайшее время Европе придется к этим разговорам возвращаться. Европе придется искать способы выстраивания хороших взаимоотношений с Россией», — заключил Франц Клинцевич.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.