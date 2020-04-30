Триполи, 30 апреля. Сирийские террористы-наемники так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии устроили рейд по фермам мирных ливийцев в районе Ауляд Тулейс южнее Триполи с целью грабежа. Джихадисты ходили по домам местных жителей и забирали все ценные вещи. Об этом сообщил один из очевидцев на своей странице в соцсети Facebook.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай грабежа и мародерства со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований «правительства» Файеза Сарраджа. Из-за молчания «чиновников» ПНС переправляемые в Ливию Анкарой из сирийского Идлиба джихадисты ведут себя крайне агрессивно по отношению к мирным жителям ливийской столицы и ее окрестностей. Члены запрещенных в России террористических организаций, таких как «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1 устроили беспредел, похищая граждан Ливии ради получения выкупа.

Кроме того, именно завербованные турецкими властями для пополнения рядов бандитских группировок ПНС сирийские террористы чаще других боевиков, захвативших Триполи, нападают на позиции Ливийской национальной армии (ЛНА) и устраивают провокации. Вся эта преступная деятельность совершенно не беспокоит триполитанский режим, поскольку за счет сирийских наемников и продолжает существовать так называемое Правительство национального согласия Ливии.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало, ссылаясь на заявление официального представителя ЛНА, генерал-майора Ахмада аль-Мисмари, что численность террористов, привезенных в Ливию Анкарой, превысила 9 000 человек. По словам бывшего наемника ПНС, вернувшегося с территории североафриканского государства, количество сирийских джихадистов в Триполи и ближайших населенных пунктах варьируется от 5 000 до 17 000.

1 Организация запрещена на территории РФ.