Российские банки отменили комиссию за переводы до 100 тыс. рублей в СБП

Москва, 30 апреля. Российские банки подготовились к введению ограничений по тарифам в Системе быстрых платежей (СБП) и отменили комиссию для физических лиц за переводы до 100 тысяч рублей. Некоторые кредитные организации сохранили переводы полностью бесплатными, свидетельствуют результаты опроса банков.

Бесплатными переводы в СБП остались в «Русском Стандарте», «Совкомбанке» и банке «Дом.РФ». Остальные участники либо уже привели тарифы в соответствие с новыми требованиями, либо приведут 1 мая. «Ак Барс» отменил комиссию за переводы между физлицами с 1 апреля по 10 мая, а в «Промсвязьбанке» все переводы между физлицами через СБП будут бесплатными в течение мая и июня.

Как отметил инвестстратег «БКС Премьер» Александр Бахтин, банки не получат прямой выгоды от бесплатной услуги, однако отмену комиссий можно считать социальной и очень актуальной для граждан мерой. А в «Промсвязьбанке» рассказали, что большинство переводов в СБП и раньше укладывались в 100 тысяч, поэтому организация не ждет снижения дохода.

Напомним, СБП позволяет переводить деньги по номеру телефона, а также оплачивать покупки с помощью QR-кода. Как пишет «Дейта», к системе уже присоединились более 50 кредитных организаций, в том числе ВТБ, «Газпромбанк», «Почта банк» и «Райффайзенбанк».

Ранее Центробанк установил ограничение на комиссии, взимаемые при переводе в СБП. Ограничения начнут действовать с 1 мая. За переводы до 100 тысяч рублей комиссия взиматься не будет. За сумму, превышающую 100 тысяч, возьмут комиссию 0,5%, сообщает «ФедералПресс». При этом комиссия не должна превышать 1,5 тысячи рублей.