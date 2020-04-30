Названа возможная причина смерти Джатдоева

Москва, 30 апреля. Смерть главы Ставрополя Андрея Джатдоева не связана с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

«Вероятно, причина в проблемах с сердечно-сосудистой системой», — рассказал источник.

Ранее руководитель региона Владимир Владимиров сообщил, что Джатдоев ушел из жизни в возрасте 57 лет.

«Он очень много сделал для краевого центра, его уход – это невосполнимая утрата для города. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким», — заявил Владимиров.

Отмечается, что глава города скончался в собственном доме. Джатдоев возглавлял Ставрополь с октября 2016 года.