Роскачество назвало лучшие и безопасные приложения доставки еды

Москва, 30 апреля. Большинство приложений для доставки еды в России являются удобными и безопасными, об этом сообщило Роскачество по итогам проверки.

Центр цифровой экспертизы Роскачества протестировал 34 приложения для доставки готовой еды как от ресторанов, так и служб доставки. Эксперты обратили внимание на информативность карточек блюд, возможность поиска, настроек, оплата и другим.

По данным специалистов, во всех проверенных приложениях данные передаются с использованием платежных шлюзов, что обеспечивает высокую степень шифрования. Также эксперты обратили внимание на удобство использования приложения, реализацию раздела «Помощь», отсутствие рекламных материалов и адаптацию для людей с ограниченными возможностями. Качество еды и доставки в исследовании не учитывалось.

По результатам исследования, специалисты Роскачества назвали лучшие приложения: Якитория», «Папа Джонс» и Delivery Сlub на iOS и «Якитория», Delivery Club и «ПиццаСушиВок» на Android.

Ранее эксперты Роскачества посоветовали россиянам следить за тем, какие мобильные приложения получают доступ к личным данным на телефоне во избежание утечки информации. В Роскачестве порекомендовали давать разрешения только на те запросы приложений, которые на самом деле нужны для выполнения их основных задач. С особой осторожностью эксперты посоветовали предоставлять доступы к микрофону, камере, телефонной книге, фотогалерее и геолокации.