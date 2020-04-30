Ракетоносцы Ту-160 выполнили восьмичасовой полет над водами Балтики. ФАН-ТВ

Восьмичасовой плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря выполнили два стратегических ракетоносца Ту-160. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства обороны России. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители ВВС Финляндии, Дании, Польши и Швеции.

Как сообщают в ведомстве, также накануне над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей полет совершали два дальних бомбардировщика Ту-22М3 в сопровождении норвежских истребителей. Все полеты судов Воздушно-космических сил России выполняются в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.