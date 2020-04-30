Ликвидированные в Екатеринбурге террористы оказались сторонниками ИГИЛ

Екатеринбург, 30 апреля. Боевики, которые готовили теракт в Екатеринбурге, оказались сторонниками экстремистской организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«По имеющимся в оперативном штабе НАК данным, преступники были сторонниками международной террористической организации ИГИЛ1 и готовились к совершению резонансных преступлений террористической направленности», — говорится в сообщении.

Напомним, подготовка терактов в Екатеринбурге была предотвращена силами ФСБ РФ. Всего правоохранителям удалось ликвидировать трех боевиков.

В НАК рассказали, что операция началась 29 апреля после 22.30 по московскому времени. Террористы укрывались в частном одноэтажном доме в Чкаловском районе Екатеринбурга. Сотрудники ФСБ заблокировали строение, а жителей соседних домов эвакуировали.

Сначала боевикам предложили сдаться, однако террористы открыли огонь, после чего были нейтрализованы силами ФСБ. На месте преступления правоохранители обнаружили готовое к применению СВУ, а также оружие и боеприпасы.

Никто из мирного населения и сотрудников ФСБ в ходе нейтрализации боевиков не пострадал. Сейчас в районе контртеррористической операции проводятся следственные действия.

1 Организация запрещена на территории РФ.