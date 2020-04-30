Сестра Кардашьян показала фото в крошечном бикини

Москва, 30 апреля. Старшая сестра Ким Кардашьян, телезвезда и предпринимательница Кортни продемонстрировала шикарную фигуру в купальнике. Откровенная фотография появилась в Instagram.

На фото 41-летняя звезда запечатлена лежащей на шезлонге. Поза удачно подчеркивает женственную фигуру представительницы знаменитого семейства. Кортни выбрала для отдыха крошечное бикини черного цвета, затмив красотой свою младшую сестру Ким.

«Эволюционируйте, как вам хочется», — написала она.

Фотография собрала более 1,7 млн лайков. Фанаты звезды рассыпались в комплиментах в комментариях к фото.

«У тебя потрясающая фигура», — написала soph_xo42.

«Ты великолепна», — согласился kimtv.

Ранее самая молодая миллиардерша в мире и бизнесвумен Кайли Дженнер показала фигуру в купальнике во время изоляции из-за пандемии коронавируса. Если еще раньше звезда жаловалась своим сестрам на фигуру, то сейчас Дженнер абсолютно довольна своим телом. Недавно 22-летняя звезда опубликовала в своем профиле в Instagram фотографию, на которой она запечатлена лежащей на шезлонге на фоне бассейна в бежевом бикини.