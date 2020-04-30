ФСБ в Екатеринбурге ликвидировала трех террористов. События дня. ФАН-ТВ

В Екатеринбурге ночью прошла контртеррористическая операция Сегодня ночью в Екатеринбурге сотрудники ФСБ прервали подготовку терактов. В половине первого по местному времени после полуночи в черте города на территории Чкаловского района и Арамильского округа Свердловской области был введен режим контртеррористической операции. Силовики ликвидировали троих боевиков, а на месте обнаружили самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы. Ближе к утру спецрежим был снят.

Нефтяные котировки растут на утренних торгах 30 апреля Утром нефтяные котировки пошли в рост. Американская WTI прибавила в цене 15%, ее цена закрепилась в положительных значениях, почти до 17,5 ($17,35) за баррель. А июльские фьючерсы Brent на Лондонской бирже подросли на 10% и сейчас стоят чуть больше $25,5. На фоне недавних стремительных падений цифры довольно высокие, а причиной роста снова стал коронавирус. Американский рынок акций начал расти на фоне сообщений о том, что разработанный в США препарат показывает результаты в ходе лечения COVID-19. Напомним, после резкого падения котировок в начале марта, 12 апреля странам ОПЕК+ удалось согласовать новое сокращение добычи черного золота.

Дмитрий Песков заявил о высоком риске второй волны COVID-19 Дмитрий Песков заявил, что отмена ограничений, введенных в России, будет происходить максимально взвешенно. По словам пресс-секретаря президента, риск возобновления второй волны заражения слишком высок и недооценивать его нельзя. Он также отметил, что катастрофического итальянского сценария нашей стране удалось избежать, но не чудом, а благодаря принятым решениям. Напомним, Владимир Путин поручил до 5 мая подготовить план по поэтапному ослаблению ограничительных мер.