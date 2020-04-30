Володин попросил прокурора проверить закупку масок в Саратовской области

Москва, 30 апреля. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин направил обращение прокурору с просьбой проверить закупку медицинских масок в Саратовской области. Об этом говорится в аккаунте саратовских сторонников спикера Госдумы в Instagram.

Ранее на сайте госзакупок появилось сообщение, что подведомственное Минздраву Саратовской области, уроженцем которой является Володин, учреждение «Саратовский аптечный склад» закупит одноразовые нестерильные маски по 425 рублей за штуку. Всего по этой цене планировалось купить 10 тысяч масок. ​​​​​​

«Такая цена вызвала возмущение и негодование у жителей. Информация была передана в общественную приемную Володина в Саратове», — говорится в сообщении в соцсети.

Спикеру Госдумы оперативно рассказали о ситуации, он в этот момент пребывал на рабочем месте. Володин взял вопрос под личный контроль и направил все необходимые материалы прокурору Саратовской области.

По последним данным, в регионе в общей сложности выявили 392 случая заражения коронавирусом. Также в Саратовской области зарегистрировано восемь летальных исходов, при этом 49 человек уже выздоровели.

Ранее сообщалось, что один из пациентов с коронавирусом в Саратовской области свел счеты с жизнью. Как рассказал заместитель регионального министра здравоохранения Станислав Шувалов, пациент уже готовился к выписке из стационара, и коронавирус не сыграл существенной роли в решении зараженного.