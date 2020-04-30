Число осужденных за крупные взятки в РФ выросло в 2019 году

Москва, 30 апреля. Число осужденных за крупные взятки в России в 2019 году впервые оказалось больше, чем за мелкие.

В прошлом году почти 5,3 тысячи человек в России были осуждены по коррупционным составам. Более половины из них – за получение и дачу взяток в крупном размере (более 10 тысяч рублей).

По данным РБК, в 2019 году число приговоров за мелкое взяточничество сократилось на треть по сравнению с 2018 годом, но при этом число приговоров о получении и даче взятки выросло на 16,8% и на 15,3% соответственно. Число приговоров за дачу и получение взяток впервые превысило приговоры по мелкому взяточничеству — 2842 против 1884.

Около половины всех взяток, за которые были вынесены приговоры в 2019 году, превышали 150 тысяч рублей. При этом почти половина осужденных за крупные взятки являются безработными.

Ранее стало известно, что советник вице-губернатора Свердловской области Владислав Русаков задержан по подозрению во взятке. Эпизоды дела, по которым проходит Русаков, относятся к 2017 году. Тогда чиновник работал в администрации закрытого города Лесной. С 2018 года Русаков занимает должность советника вице-губернатора.