Скончался глава Ставрополя Андрей Джатдоев

Ставрополь, 30 апреля. Глава Ставрополя Андрей Джатдоев скончался на 58-м году жизни. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

«Достойный человек, отличный управленец, надежный товарищ и соратник, верный друг», — написал глава региона.

Владимиров отметил, что покойный мэр очень много сделал для краевого центра и назвал кончину Джатдоева «невосполнимой утратой» для города. Губернатор принес глубочайшие соболезнования родным и близким главы Ставрополя.

Причину смерти мэра Владимиров не указал, однако источник ТАСС в медицинских кругах Ставрополя отметил, что глава города скончался не от коронавирусной инфекции. Тот же источник уточнил, что Джатдоеву внезапно стало плохо утром 30 апреля. По предварительной версии, мэр мог умереть от проблем с сердечно-сосудистой системой.

Андрей Джатдоев родился 3 сентября 1962 года в Ставрополе. В 1984 году он окончил Ставропольский сельскохозяйственный институт, после чего трудился микробиологом. Также будущий мэр в 1980-е отслужил в Советской Армии, а затем занял место инструктора отдела комсомольских организаций районного комитета ВЛКСМ.

Джатдоев постепенно продвигался по карьерной лестнице и в 2003 году возглавил Промышленный район Ставрополя. Мэром города он был избран осенью 2016 года.