Проценко сообщил о 49 пациентах, находящихся в реанимации больницы в Коммунарке

Москва, 30 апреля. В настоящий момент в больнице Коммунарки на лечении находятся 540 пациентов. При этом из них 49 человек госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), а 26 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом в четверг утром сообщил главврач Денис Проценко.

«Коммунарка, 60-e сутки работы. Состоит на лечении 540. Из них с диагнозом пневмония — 532 (98%), COVID-подтвержденных 337 (62%), на кислороде вне ОРИТ 161 (30%)», — приводит статистику Проценко на своей странице в Facebook.

При этом отмечается, что за минувшие сутки в больницу поступило 70 пациентов. 39% всех больных, находящихся в реанимации, в возрасте от 41 до 60 лет. Кроме того, 61 % больных в ОРИТ старше 61 лет.

Напомним, ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в Москве снова растет число пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией.Он также отметил, что сложившуюся ситуацию отлично видно по сводкам, которые ежедневно делает он и его коллеги. Проценко также пояснил, что на прошлой неделе, когда в Москве активно открывали новые стационары, был зарегистрирован небольшой спад роста численности заболевших.