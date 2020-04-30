Профессор Альштейн рассказал, как ультрафиолет поможет победить коронавирус

Пик коронавируса в России происходит сейчас, а в мае будет существенное снижение числа заболевших. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал вирусолог Анатолий Альштейн, комментируя прогноз директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василия Акимкина о распространении коронавирусной инфекции в мае.

В эфире программы «Док-Ток» на Первом канале академик РАН Василий Акимкин рассказал, когда будет снижение числа людей, заболевших от COVID-19.

«По прогностическим данным, скорее всего, пиковая позиция — максимальная заболеваемость — придется на середину мая. После этого будет снижение заболеваемости», — сказал Акимкин.

При этом доктор медицинских наук убежден, что говорить о выходе на плато по приросту случаев заражения коронавирусом в России еще рано. Однако на уменьшение распространения коронавируса может повлиять «солнечный свет, ультрафиолет, который на любой микроорганизм действует губительно», добавил он.

Россия проходит пик коронавируса

В свою очередь, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн заметил, что за последние десять дней цифра по приросту числа заболевших в России стоит приблизительно на одном уровне.

«Она незначительно снижается и иногда повышается где-то в районе шести тысяч случаев. Сказать, что это точные цифры, нельзя. Но мы видим, что с 19 апреля по вчерашний день все стоит довольно стабильно. Это означает, что мы проходим пик, а ждать его в середине мая не нужно. В мае мы будем наблюдать снижение заболеваемости. Однако здесь стопроцентного прогноза быть не может», — пояснил Альштейн в комментарии ФАН.

При этом о таком сценарии развития эпидемии в России может свидетельствовать уменьшение числа инфицированных людей в Западной Европе, в странах которой COVID-19 начал распространяться значительно раньше.

«В ряде европейских стран идет снижение заболеваемости — Германии, Франции, Бельгии, Голландии», — отметил он.

Ультрафиолет уничтожит COVID-19

В число дополнительных факторов против распространения эпидемии коронавируса профессор Альштейн включил ультрафиолетовый свет, который уничтожает любые вирусы и бактерии.

«Чем ультрафиолетового света больше, тем сильнее убиваются вирусы, которые находятся вне организма. Если солнечный свет падает на поверхность, где находится вирус, то она обеззараживается. Это дополнительный, но не решающий фактор, и такого нет, что солнце будет светить, а люди не будут болеть», — заявил вирусолог.

Кроме того, люди в теплую погоду меньше сидят в помещениях, больше находятся на воздухе, что также уменьшит рост количества заболевших, говорит доктор медицинских наук.

«Тепло будет способствовать повышению иммунитета. Так или иначе летом люди меньше болеют. Вполне возможно, что это окажет влияние на эпидемию», — добавил собеседник ФАН.

Напомним, в декабре 2019 года произошла вспышка пневмонии нового типа в китайском городе Ухань. Медикам удалось выяснить, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. За пару месяцев инфекция распространилась по всему миру.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила коронавирусную инфекцию пандемией. По последним данным, число заболевших COVID-19 превысило 3 млн человек. Жертвами эпидемии стали 227 тысяч человек. В ВОЗ также сообщили, что ученые разработали 67 прототипов вакцин от коронавируса, три из них уже проходят клинические испытания.

В РФ на 30 апреля подтверждено 106 498 случаев заражения, из которых 11 619 больных выздоровели, а 1 073 человека скончались. Первое место по количество инфицированных и погибших занимают США.