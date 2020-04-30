Судно «Академик Черский» сообщило о смене курса на Калининград

Москва, 30 апреля. Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое рассматривалось для достройки газопровода «Северный поток — 2», снова сообщило о смене пункта назначения — с Находки на Калининград. Об этом говорят данные портала Marine Traffic.

Согласно данным сервиса, судно пока продолжает идти в направлении Балтийского моря. Отмечается, что «Академик Черский» должен достигнуть Калининграда 1 июля. Судно продолжает идти через пролив Скагеррак, который соединяет Северное море с Балтийским.

По дну пролива проходит недостроенный газопровод «Северный поток — 2».

Трубоукладчик покинул Находку в феврале, после чего несколько раз менял курс. Эксперты предполагают, что «Газпром», «дочке» которого принадлежит трубоукладчик, называет различные точки прибытия судна, не указывая Балтийское море, чтобы избежать формальных оснований для введения против «Академика Черского» американских санкций.

Проект российского газопровода предполагает строительство двух ниток газопровода через Балтийское море и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Сенат Конгресса Соединенных Штатов утвердил закон об оборонном бюджете на 2020 год, в котором говорится о введении санкций против «Северного потока — 2».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно говорил, что проект российского газопровода будет реализован, несмотря на американские санкции пишет «Газета.ру».